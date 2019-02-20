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16:30, 20 февраля 2019 270
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На встрече с рязанцами путешественник Атласов расскажет о своей экспедиции

На встрече с рязанцами путешественник Атласов расскажет о своей экспедиции

В четверг, 21 февраля, путешественник Виктор Атласов встретится с рязанцами. Землепроходец расскажет о подготовке к предстоящей автономной экспедиции, которая должна стать завершающим этапом многопланового проекта «Полярная Россия», и ответит на вопросы рязанцев.

Атласов стремится преодолеть без технической поддержки путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Каждый этап он проходит один, запас продуктов несет с собой, а из средств передвижения у него есть только надувная весельная лодка.

В этом году рязанец намерен дойти от устья реки Лены до устья реки Колымы.

Встреча с Атласовым пройдет в Рязанском музее путешественников (улица Ленина, 35), начало в 14:00. Вход свободный.


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