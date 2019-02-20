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8:09, 20 февраля 2019 247
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Детей в Курганской школе накормили супом с субпродуктами 1

Детей в Курганской школе накормили супом с субпродуктами

В понедельник, 18 февраля, учеников средней школы поселка Юргамыш Курганской области накормили в столовой супом из мяса с белыми отростками, пишет РИА Новости.

Школьники поделились снимком обеда в соцсетях. В комментариях отмечается, что субстанция похожа на говяжьи щеки.

По данным агентства, следственный комитет уже начал проверку по данному факту. Как сообщает следственное управление СК России по области, уже началась проверка.

По информации следствия, в понедельник дети ели суп с макаронами и консервами тушенки.

Фото из соцсетей


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