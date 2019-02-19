Николай Любимов призвал создавать в соцсетях патриотические группы. Об этом он заявил на заседании региональной антитеррористической комиссии во вторник, 19 февраля.
Губернатор назвал защиту подростков и молодежи от радикальной идеологии одним из важнейших аспектов деятельности комиссии. Для этого он предложил привлекать юношеские организации — «Кибердружины», чтобы они помогали находить в сети противоправный контент.
«Необходимо нацеливать волонтеров на создание в соцсетях групп патриотической направленности, где доступно, „на равных“, должна разъясняться пагубная сущность радикализма», — отметил Любимов.
Глава региона поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области совместно с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления активизировать превентивную работу с молодежью.