Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:52, 19 февраля 2019 467
 0    1

Любимов призвал создавать в соцсетях патриотические группы

Любимов призвал создавать в соцсетях патриотические группы

Николай Любимов призвал создавать в соцсетях патриотические группы. Об этом он заявил на заседании региональной антитеррористической комиссии во вторник, 19 февраля.

Губернатор назвал защиту подростков и молодежи от радикальной идеологии одним из важнейших аспектов деятельности комиссии. Для этого он предложил привлекать юношеские организации — «Кибердружины», чтобы они помогали находить в сети противоправный контент.

«Необходимо нацеливать волонтеров на создание в соцсетях групп патриотической направленности, где доступно, „на равных“, должна разъясняться пагубная сущность радикализма», — отметил Любимов.

Глава региона поручил министерству образования и молодежной политики Рязанской области совместно с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления активизировать превентивную работу с молодежью.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новости рубрики «Общество»
21:52, 19 февраля 2019
Любимов призвал создавать в соцсетях патриотические группы
21:15, 19 февраля 2019
Рязанец предложил осужденному Никите Белых читать лекции на антикоррупционных курсах для чиновников
21:02, 19 февраля 2019
В Рязани временно закроют музей истории епархии
20:42, 19 февраля 2019
Жители окраины Рязани пожаловались на стаи бродячих собак
20:19, 19 февраля 2019
Сасовец избежал наказания за нелегальную продажу крепкого алкоголя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Для рязанцев составили список произведений, которые порадуют мужчин.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 475
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 198
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 863
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 662
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 104
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум