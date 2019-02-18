Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 18 февраля 2019 208
 0    0

Жителя Рязанской области приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку террористов

Жителя Рязанской области приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку террористов

Фото: Pixabay.com

Проживающего в Рязанской области гражданина одной из среднеазиатских республик приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал террористов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Известно, что мужчина писал в сети комментарии, оправдывающие деятельность международных террористических организаций. Он также призывал оказывать им материальную помощь и сам перевел деньги людям, которые собирались ехать в Сирию для борьбы с правительственными войсками.

Во время расследования злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Московский окружной военный суд приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:16, 18 февраля 2019
Жителя Рязанской области приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку террористов
16:49, 18 февраля 2019
В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с «Дэу Нексиа» и пешеходом
16:46, 18 февраля 2019
Гендиректор рязанской организации обманул налоговую почти на 120 миллионов
16:35, 18 февраля 2019
Следователи начали проверку после падения глыбы льда на рязанца
16:32, 18 февраля 2019
Родители рязанских учеников сдадут ЕГЭ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 138
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 084
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 032
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 544
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 907
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум