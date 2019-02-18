Жителя Рязанской области приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку террористов

Проживающего в Рязанской области гражданина одной из среднеазиатских республик приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал террористов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Известно, что мужчина писал в сети комментарии, оправдывающие деятельность международных террористических организаций. Он также призывал оказывать им материальную помощь и сам перевел деньги людям, которые собирались ехать в Сирию для борьбы с правительственными войсками.
Во время расследования злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Московский окружной военный суд приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет.