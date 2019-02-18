В понедельник, 18 февраля, Николай Любимов наградил воинов-афганцев. На торжество пригласили более 90 участников войны, вдов и матерей погибших солдат, а также представителей региональных отделений «Боевого братства», «Инвалидов войны», «Российского союза ветеранов Афганистана»,
Губернатор вручил памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской» и «За усердие». Почетные грамоты и благодарности получили 15 человек.
«Современное общество высоко оценивает выполнение воинского долга участниками афганских событий. То, что сделал каждый из вас, — обратился Любимов к воинам. — Спасибо вам за это, за преданность Родине, за мужество и отвагу».
Напомним, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Рязани
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