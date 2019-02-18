Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:52, 18 февраля 2019 381
 0    0

Любимов наградил воинов-афганцев

Любимов наградил воинов-афганцев

В понедельник, 18 февраля, Николай Любимов наградил воинов-афганцев. На торжество пригласили более 90 участников войны, вдов и матерей погибших солдат, а также представителей региональных отделений «Боевого братства», «Инвалидов войны», «Российского союза ветеранов Афганистана», сообщил сайт правительства.

Губернатор вручил памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской» и «За усердие». Почетные грамоты и благодарности получили 15 человек.

«Современное общество высоко оценивает выполнение воинского долга участниками афганских событий. То, что сделал каждый из вас, — обратился Любимов к воинам. — Спасибо вам за это, за преданность Родине, за мужество и отвагу».

Напомним, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Рязани возложили цветы к мемориалу на площади Маргелова и устроили концерт.

RZN.info подготовил спецпроект и тематический тест.

Фото с сайта регионального правительства


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:21, 18 февраля 2019
Рязанца осудили за хищение 13 миллионов рублей
18:52, 18 февраля 2019
Любимов наградил воинов-афганцев
17:57, 18 февраля 2019
Рязанская делегация посетила могилу Федора Полетаева в Генуе 1
17:16, 18 февраля 2019
Жителя Рязанской области приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку террористов
16:49, 18 февраля 2019
В Рязани ищут очевидцев прошлогодней аварии с «Дэу Нексиа» и пешеходом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Вместо сотни полок. Как в Рязани работает первый магазин нового формата «Ситилинк»

Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 162
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 087
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 19 156
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 551
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 922
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум