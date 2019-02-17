В Москве мужчина умер после драки с охранником Минкомсвязи, передает
По данным следователей, утром в воскресенье, 17 февраля. на охраняемой территории на улице Тверской поссорились 51-летний охранник и молодой человек 1996 года рождения. Во время драки юноша упал и перестал подавать признаки жизни.
Следователи начали проверку и назначили экспертизы.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это случилось на территории Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.