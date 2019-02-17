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15:12, 17 февраля 2019 262
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В Москве мужчина умер после драки с охранником Минкомсвязи

В Москве мужчина умер после драки с охранником Минкомсвязи

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Москве мужчина умер после драки с охранником Минкомсвязи, передает РИА Новости.

По данным следователей, утром в воскресенье, 17 февраля. на охраняемой территории на улице Тверской поссорились 51-летний охранник и молодой человек 1996 года рождения. Во время драки юноша упал и перестал подавать признаки жизни.

Следователи начали проверку и назначили экспертизы.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это случилось на территории Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.


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