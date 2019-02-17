В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр

В воскресенье, 17 февраля, в Москве эвакуировали торговый центр «Каширская Плаза» после анонимного сообщения о минировании, сообщает
Напомним, в субботу, 16 февраля, угрозы о минировании
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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 17 февраля, в Москве эвакуировали торговый центр «Каширская Плаза» после анонимного сообщения о минировании, сообщает
Напомним, в субботу, 16 февраля, угрозы о минировании
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11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».