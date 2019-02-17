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14:09, 17 февраля 2019 346
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 17 февраля, в Москве эвакуировали торговый центр «Каширская Плаза» после анонимного сообщения о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, в субботу, 16 февраля, угрозы о минировании поступили в торговые центры на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Преображенской площади, а также в ТЦ «Атриум» на Земляном валу.


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