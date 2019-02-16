В Рязани концертом отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана

В пятницу, 15 февраля, в рязанской филармонии концертом отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В фойе вывесили портреты и биографии рязанцев, которые служили «за речкой».
Перед началом концерта к зрителям обратился председатель регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Сергей Караев. Он отметил упорство, настойчивость и храбрость воинов-интернационалистов.
«Мы тогда вступили на чужую землю для ведения не только боевых действий, но и для помощи афганцам: развития медицины и образования», — сказал Караев.
Помимо него, поздравляли и благодарили воинов вице-губернатор региона Игорь Греков и депутат Госдумы Александр Шерин. Греков подчеркнул, что через Афганистан прошли тысячи бойцов, которые честно выполнили свой долг и не изменили присяге.
«Сегодня мы отмечаем 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана, через который прошли тысячи бойцов. Рязанцы также достойно показали себя на поле боя. Сегодня вы по-прежнему в строю, за что вам искренняя благодарность. Время, в которое мы живем — непростое, но то, что вы пережили на той войне, не может сравниться с сегодняшними трудностями. Спасибо вам», — сказал Греков.
Напомним, 15 февраля рязанцы
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