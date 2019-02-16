В субботу, 16 февраля, в Касимовском районе столкнулись легковушка и фура. Фотографию произошедшего опубликовали в
По словам очевидца, ДТП произошло недалеко от поселка Гусь-Железный.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 16 февраля, в Касимовском районе столкнулись легковушка и фура. Фотографию произошедшего опубликовали в
По словам очевидца, ДТП произошло недалеко от поселка Гусь-Железный.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные
11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».