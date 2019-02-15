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14:35, 15 февраля 2019 146
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Рязанская гордума подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией

Рязанская гордума подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией

Фото: Рязанская городская дума

В четверг, 14 февраля, Делегация из Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией. Об этом сообщил сайт рязанской гордумы.

Рабочая встреча прошла в Италии. В ней присутствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.

Рязань и Алессандрия являются городами-побратимами, в 2006 году стороны подписали «Протокол намерений».

Подписи под документом поставили глава Рязани Юлия Рокотянская и мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско.

Стороны планируют развивать отношения в следующих сферах: промышленность, предпринимательство, торговля, наука, техника, образование, культура, спорт, туризм, экология, местное самоуправление и молодежная политика.

Соглашение позволит городам активизировать обмен делегациями представителей деловых кругов, руководителей общественных организаций, деятелей культуры и спорта, официальных лиц с целью создания благоприятных условий для взаимного развития городов, обмениваться опытом и информацией, технологиями, организовывать совместные проекты, выставки и ярмарки. Соглашение вступит в силу с 1 марта 2019 года.

Также на встрече с руководством Алессандрии представители рязанской делегации обсудили предложения по развитию туризма и торгово-экономических отношений между городами.

За большой личный вклад в укрепление дружбы между сторонами благодарственные письма рязанской гордумы вручили мэру города Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско и председателю муниципального совета города Алессандрии Эммануэлю Лоччи.

Рязанская делегация посетит Геную, где примет участие в российско-итальянском семинаре по экономическому сотрудничеству. Кроме того, запланирована поездка в Канталупо-Лигуре, где погиб рязанец — Герой Советского Союза Федор Полетаев.


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