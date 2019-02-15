Рязанская гордума подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией

В четверг, 14 февраля, Делегация из Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией. Об этом сообщил
Рабочая встреча прошла в Италии. В ней присутствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин.
Рязань и Алессандрия являются городами-побратимами, в 2006 году стороны подписали «Протокол намерений».
Подписи под документом поставили глава Рязани Юлия Рокотянская и мэр Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско.
Стороны планируют развивать отношения в следующих сферах: промышленность, предпринимательство, торговля, наука, техника, образование, культура, спорт, туризм, экология, местное самоуправление и молодежная политика.
Соглашение позволит городам активизировать обмен делегациями представителей деловых кругов, руководителей общественных организаций, деятелей культуры и спорта, официальных лиц с целью создания благоприятных условий для взаимного развития городов, обмениваться опытом и информацией, технологиями, организовывать совместные проекты, выставки и ярмарки. Соглашение вступит в силу с 1 марта 2019 года.
Также на встрече с руководством Алессандрии представители рязанской делегации обсудили предложения по развитию туризма и торгово-экономических отношений между городами.
За большой личный вклад в укрепление дружбы между сторонами благодарственные письма рязанской гордумы вручили мэру города Алессандрии Джанфранко Куттика ди Ревильяско и председателю муниципального совета города Алессандрии Эммануэлю Лоччи.
Рязанская делегация посетит Геную, где примет участие в российско-итальянском семинаре по экономическому сотрудничеству. Кроме того, запланирована поездка в Канталупо-Лигуре, где погиб рязанец — Герой Советского Союза Федор Полетаев.