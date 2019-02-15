Рязанцы возложили цветы в память о погибших в Афганской войне

В пятницу, 15 февраля, в Рязани почтили память погибших в Афганской войне. В день 30-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана к Мемориалу погибшим в локальных войнах возложили цветы.
Родственники солдат и их сослуживцы приходили с портретами, искали на памятниках фамилии своих близких и знакомых. Школьники приносили красные тюльпаны, которые сделали своими руками из бумаги.
Церемония началась с минуты молчания, а завершилась торжественным маршем курсантов и кадетов десантного училища под звуки «Прощания Славянки».