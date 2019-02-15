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16:48, 15 февраля 2019 926
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Рязанцы возложили цветы в память о погибших в Афганской войне

Рязанцы возложили цветы в память о погибших в Афганской войне

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 15 февраля, в Рязани почтили память погибших в Афганской войне. В день 30-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана к Мемориалу погибшим в локальных войнах возложили цветы.

Родственники солдат и их сослуживцы приходили с портретами, искали на памятниках фамилии своих близких и знакомых. Школьники приносили красные тюльпаны, которые сделали своими руками из бумаги.

Церемония началась с минуты молчания, а завершилась торжественным маршем курсантов и кадетов десантного училища под звуки «Прощания Славянки».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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