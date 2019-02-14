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15:01, 14 февраля 2019 221
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Жителя Тумы осудили за избиение подростка

Жителя Тумы осудили за избиение подростка

Жителя Тумы осудили за избиение подростка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что в ночь на 13 сентября 2015 года возле бара, расположенного на одной из улиц рабочего поселка, пьяный 35-летний мужчина ударил 16-летнего подростка ногой в лицо и дважды стеклянной бутылкой по голове. После этого он скрылся с места происшествия, а несовершеннолетнего госпитализировали.

Злоумышленник на протяжении всего следствия и длительного судебного разбирательства отрицал свою вину, скрывался и предъявлял ложных свидетелей. «Однако собранные по делу доказательства позволили изобличить его в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима по части 2 статьи 111 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


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