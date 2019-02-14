Жителя Тумы осудили за избиение подростка. Об этом сообщил
Установлено, что в ночь на 13 сентября 2015 года возле бара, расположенного на одной из улиц рабочего поселка, пьяный 35-летний мужчина ударил 16-летнего подростка ногой в лицо и дважды стеклянной бутылкой по голове. После этого он скрылся с места происшествия, а несовершеннолетнего госпитализировали.
Злоумышленник на протяжении всего следствия и длительного судебного разбирательства отрицал свою вину, скрывался и предъявлял ложных свидетелей. «Однако собранные по делу доказательства позволили изобличить его в совершении преступления», — говорится в сообщении.
Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима по части 2 статьи 111 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.