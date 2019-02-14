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9:47, 14 февраля 2019 117
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Жительница Клепиковского района лишилась ста тысяч, продавая дом в интернете

Жительница Клепиковского района лишилась ста тысяч, продавая дом в интернете

Жительница Клепиковского района попалась на уловки мошенников и лишилась ста тысяч рублей. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что женщина опубликовала на «Авито» объявление о продаже дома. «Покупатели» позвонили ей и попросили снять объявление, предложив задаток в 20 тысяч.

Пострадавшая согласилась, деньги пришли на ее карту. Однако когда она пришла к банкомату, их уже не оказалось. Мошенники отменили перевод, а женщине сообщили об ошибке платежа из-за проблем с ее картой.

«Покупатели» стали уточнять у продавца информацию о карте, а том числе реквизиты, секретный код и данные других карт. Пока женщина разбиралась с «ошибкой», злоумышленники сняли с ее счетов около ста тысяч.


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