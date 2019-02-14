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14:29, 14 февраля 2019 122
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Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер народный артист России Сергей Захаров

В Москве на 69-м году жизни скончался народный артист России Сергей Захаров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на директора певца.

Захаров скончался от сердечной недостаточности.

Артист родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Закончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Первый сольный концерт прошел в зале «Россия» в 1986 году. Певец побывал с гастролями в 43 странах, где исполнял произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других композиторов.

В 1975 году Захаров снялся в музыкальном фильме «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе, в котором сыграл одну из главных ролей.


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