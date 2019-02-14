Умер народный артист России Сергей Захаров

В Москве на 69-м году жизни скончался народный артист России Сергей Захаров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на директора певца.
Захаров скончался от сердечной недостаточности.
Артист родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Закончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова.
Первый сольный концерт прошел в зале «Россия» в 1986 году. Певец побывал с гастролями в 43 странах, где исполнял произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других композиторов.
В 1975 году Захаров снялся в музыкальном фильме «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе, в котором сыграл одну из главных ролей.