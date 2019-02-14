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13:31, 14 февраля 2019 310
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Рязанка отсудила более двухсот тысяч за падение снега на ее машину

Рязанка отсудила более двухсот тысяч за падение снега на ее машину

Рязанка отсудила у управляющей компании более двухсот тысяч за падение снега на ее машину. Об этом сообщил сайт облсуда.

Инцидент произошел в январе 2018 года. Когда женщина припарковалась около дома своей подруги, с крыши сошел снег. У машины оказались повреждены крыша, стекла, капот и салон, а сама водитель получила телесные повреждения.

Пострадавшая потребовала от управляющей компании возместить стоимость ремонта, выплатить компенсацию морального вреда, а также судебные расходы на общую сумму 224 175 рублей.

Райсуд удовлетворил иск. Апелляцию управляющей компании областной суд не удовлетворил, решение оставил без изменений.


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