Рязанка отсудила более двухсот тысяч за падение снега на ее машину

Рязанка отсудила у управляющей компании более двухсот тысяч за падение снега на ее машину. Об этом сообщил
Инцидент произошел в январе 2018 года. Когда женщина припарковалась около дома своей подруги, с крыши сошел снег. У машины оказались повреждены крыша, стекла, капот и салон, а сама водитель получила телесные повреждения.
Пострадавшая потребовала от управляющей компании возместить стоимость ремонта, выплатить компенсацию морального вреда, а также судебные расходы на общую сумму 224 175 рублей.
Райсуд удовлетворил иск. Апелляцию управляющей компании областной суд не удовлетворил, решение оставил без изменений.