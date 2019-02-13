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14:17, 13 февраля 2019 1 864
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Рязанцев через суд выселят из аварийного дома 1

Рязанцев через суд выселят из аварийного дома

Рязанцев выселят из аварийного дома №42 по улице Чапаева. Об этом сообщил сайт Советского райсуда.

В 2015 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Собственникам помещений направили требования о необходимости снести дом до 2017 года, однако его оставили.

В 2016 году мэрия приняла постановление об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Стоимость имущества оценили в один миллион 804 тысячи, однако ответчики не согласились продавать квартиры.

«С возмещением выкупной стоимости имущества ответчики не согласились. Поэтому, по мнению истца, допускается принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда», — говорится в сообщении.

Решение между собственниками о выкупной цене жилого помещения до настоящего времени не достигнуто.

Суд признал требования мэрии законными и подлежащими удовлетворению.

Решение в месячный срок может быть обжаловано в областном суде.


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