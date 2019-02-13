На улице Новаторов безработный обокрал припаркованную машину. Об этом
27-летний рязанец оставил ВАЗ-2115 во дворе своего дома. Ночью неизвестный взломал дверь автомобиля и забрал магнитолу, навигатор и регистратор.
«Первоначально получить какие-либо значимые сведения не удалось, однако оперативники не расстроились и приготовились выявить данные о злоумышленнике через другие каналы информации, — отметили в полиции. — Вскоре полицейские узнали — несколько рязанцев были удивлены, что их знакомый неожиданно получил крупную сумму денег».
Подозреваемым оказался 20-летний житель соседнего дома. Часть похищенного он продал, остальное спрятал в своей машине.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.