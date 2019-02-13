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15:59, 13 февраля 2019 3 380

Сотрудники «Рязаньэнерго» познакомили преподавателей радиоуниверситета с объектами предприятия

Сотрудники «Рязаньэнерго» познакомили преподавателей радиоуниверситета с объектами предприятия

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели экскурсию по предприятию для делегации из девяти преподавателей кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Экскурсия началась с Центра управления сетями (ЦУС) «Рязаньэнерго», где гостям рассказали об общей системе управления электросетями, особенностях взаимодействия филиала и другими субъектами электроэнергетики, а также ознакомили с возможностями корпоративной геоинформационной системы (ГИС) «Электрическая сеть» «МРСК Центра и Приволжья».

Как отметили в пресс-службе, проект реализуют в филиале для эффективности управления плановыми, аварийными работами и мобильности персонала.

Преподавателям радиоуниверситета также рассказали о реализации единого центра управления сетями (ЕЦУС) в Рязаньэнерго, который будет осуществлять управление всеми сетями энергосистемы.

Помимо этого, экскурсанты также осмотрели одну из старейших подстанций города — ПС 110/6 кВ «Рязань», на обеспечивает электроэнергией крупные промышленные, социально-значимые объекты, а также объекты культурно-массового назначения центральной части Рязани.

Делегация смогла ознакомиться со всем оборудованием на объекте и задать интересующие их вопросы.

Отметим, что сотрудничество между РГРТУ и МРСК Центра и Приволжья началось в 2012 году после подписания соответствующего соглашения.

За это время стороны проделали серьезную работу в научной и образовательной сферах, сотрудничают в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, был успешно запатентован и внедрен в производство опытный образец, разработанный коллегами из радиоуниверситета.

Кроме этого, на протяжении нескольких лет РГРТУ активно занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации работников «МРСК Центра и Приволжья». Ежегодно на базе университета формируется энергетический студенческий строительный отряд.


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