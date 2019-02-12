У кинотеатра «Люксор» в Рязани сменился владелец

Сеть кинотеатров «Люксор» лишилась основной части своих кинотеатров. К оставшимся пяти кинотеатрам сети «присматриваются конкуренты», передает
Год назад сеть считалась шестой по количеству залов киносетью страны. К январю 2019 года «Люксор» потеряла контроль над большей их частью, о чем свидетельствуют данные компании «Невафильм Research».
В январе «Люксор» управляла 21 кинотеатром, к январю 2019-го три из них закрылись, тринадцать стали работать под брендами других киносетей, шесть из них — под маркой IceKino, в том числе кинотеатр в Рязани.
К оставшимся пяти кинотеатрами присматриваются «Синема парк», «Формула кино» и «Киномакс», сообщили РБК четыре источника.
Отметим, что в Рязани кинотеатр «Люксор» остался в ТРЦ «Круиз».
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