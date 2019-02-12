Путин поддержал идею ипотечных каникул

Владимир Путин поддержал идею о возвращении ипотечных каникул. Заявление он сделал на встрече с общественниками, передает
Президент сказал, что это «вполне реализуемая вещь».
Глава государства отметил, что при проблемах с ипотекой и сложных жизненных ситуациях нельзя забывать о страховке.
«Конечно, инструменты поддержки людей надо продумать, может предложить дополнительные инструменты поддержки», — добавил президент.
Путин также сказал, что рост ипотечных ставок в ближайшее время не ожидается.
«Это прогнозируемая ситуация, правительство исходило из того, — и я в целом склонен думать, что так оно и будет — что это будет разовое явление и краткосрочное, и в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, в том числе макроэкономические показатели», — отметил глава государства.
Отметим, что Центробанк сейчас обсуждает введение ипотечных каникул. В случае сложной ситуации заемщикам могут дать отсрочку — например, в случае если заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода.