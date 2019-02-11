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11:13, 11 февраля 2019 1 376

Благотворительность, качество и туризм. В Рязани открылся третий филиал «Прайм-стоматологии»

Благотворительность, качество и туризм. В Рязани открылся третий филиал «Прайм-стоматологии»

В преддверии Международного дня стоматолога, 8 февраля, в Рязани открылся третий филиал сети стоматологических клиник «Прайм-стоматология». Врачей-стоматологов, имеющих большой опыт работы, отметили благодарностями и почетными грамотами минздрава региона.

По словам сотрудников «Прайм-стомотологии», открытие новой клиники по адресу: улица Бирюзова, 28-а позволило создать более ста новых рабочих мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На четырех этажах расположились 11 кабинетов, оснащенные последними разработками и оборудованием, просторные холлы, детские игровые зоны и большие морские аквариумы.

Каждую смену в клинике будут работать стоматологи всех специализаций: хирурги, терапевты, пародонтологи, имплантологи, ортодонты, детские специалисты, ортопеды, рентгенологи и гигиенисты. Консультации всех специалистов бесплатны.

Кроме того, в «Прайм-стомотологии» стартовал благотворительный проект. В отделении анестезиологии и реаниматологии филиала на улице Бирюзова малообеспеченные семьи смогут вылечить детей с ограниченными возможностями здоровья под наркозом на безвозмездной основе.

Предполагается, что новая клиника станет также объектом медицинского туризма. «Иностранцы и жители Московской области давно приезжают в наш регион за здоровыми улыбками. Пациенты получают высочайшее качество по „рязанской“ цене», — пояснили сотрудники филиала.

После открытия филиала на улице Бирюзова губернатор Николай Любимов пообщался с представителями «Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской области». Они обсудили перспективы развития малого бизнеса в регионе, инвестиционные проекты, а также меры по улучшению инвестиционного климата области.


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