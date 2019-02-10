В Рязани чемпионат молодых профессионалов пройдет на семи площадках

C 26 февраля по 1 марта в Рязанской области в третий раз пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», сообщил
В соревнованиях поучаствуют более ста студентов в 22 номинациях:
«Поварское дело»,"Парикмахерское искусство", «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное администрирование», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», «Геодезия», «Медицинский и социальный уход», «Фармацевтика», «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Лабораторный медицинский анализ», «Ветеринария», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Визаж и стилистика», «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов».
Кроме того, в чемпионате примут участие более десяти школьников по двум компетенциям JuniorSkills: электромонтаж и поварское дело.
Конкурс пройдет на семи площадках:
- многофункциональный комплекс «Рязанский»;
- Рязанский многопрофильный колледж;
- Рязанский колледж электроники;
- Рязанский медицинский колледж;
- Шацкий агротехнологический техникум;
- Рязанский колледж имени Комарова;
- учебный центр «Сельцы» РВВДКУ.
Отмечается, что все желающие смогут посмотреть соревнования, посетить мастер-классы и другие мероприятия.