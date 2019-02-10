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9:07, 10 февраля 2019 359
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В Рязани чемпионат молодых профессионалов пройдет на семи площадках

В Рязани чемпионат молодых профессионалов пройдет на семи площадках

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

C 26 февраля по 1 марта в Рязанской области в третий раз пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», сообщил сайт регионального минобразования.

В соревнованиях поучаствуют более ста студентов в 22 номинациях:

«Поварское дело»,"Парикмахерское искусство", «Технология моды», «Программные решения для бизнеса», «Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное администрирование», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», «Геодезия», «Медицинский и социальный уход», «Фармацевтика», «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Преподавание в младших классах», «Лабораторный медицинский анализ», «Ветеринария», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Визаж и стилистика», «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов».

Кроме того, в чемпионате примут участие более десяти школьников по двум компетенциям JuniorSkills: электромонтаж и поварское дело.

Конкурс пройдет на семи площадках:

  • многофункциональный комплекс «Рязанский»;
  • Рязанский многопрофильный колледж;
  • Рязанский колледж электроники;
  • Рязанский медицинский колледж;
  • Шацкий агротехнологический техникум;
  • Рязанский колледж имени Комарова;
  • учебный центр «Сельцы» РВВДКУ.

Отмечается, что все желающие смогут посмотреть соревнования, посетить мастер-классы и другие мероприятия.


© RZN.info

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