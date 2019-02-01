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17:27, 1 февраля 2019 297
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В Рязани открылся первый кабинет приема больных эпилепсией

В Рязани открылся первый кабинет приема больных эпилепсией

В Рязани открылся первый кабинет приема больных эпилепсией. Его разместили на базе медуниверситета, сообщил «ТКР».

Отмечается, что попасть туда можно при наличии направления от невролога.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирурги РязГМУ Александр Зорин рассказал журналистам телеканала, что необходимость создания такого появилась уже давно.

«Если для детей и подростков существует в Рязани возможности амбулаторного приема, стационарной помощи, то для взрослого населения эта нагрузка была возложена на неврологов поликлиник», — отметил Зорин.

В среднем осмотр занимает 30 — 40 минут.

Пока рязанцев будут принимать два раза в неделю: во вторник и четверг.


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