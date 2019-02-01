В Рязани открылся первый кабинет приема больных эпилепсией. Его разместили на базе медуниверситета, сообщил «
Отмечается, что попасть туда можно при наличии направления от невролога.
Доцент кафедры неврологии и нейрохирурги РязГМУ Александр Зорин рассказал журналистам телеканала, что необходимость создания такого появилась уже давно.
«Если для детей и подростков существует в Рязани возможности амбулаторного приема, стационарной помощи, то для взрослого населения эта нагрузка была возложена на неврологов поликлиник», — отметил Зорин.
В среднем осмотр занимает 30 — 40 минут.
Пока рязанцев будут принимать два раза в неделю: во вторник и четверг.