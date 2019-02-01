Безопасность и качество. В Рязани открылась новая клиника «Кремлевской стоматологии»

В пятницу, 1 февраля, в Рязани открылась новая клиника «
В новом просторном помещении 11 рабочих кабинетов, в которых рязанцы могут получить полный спектр услуг — от гигиены полости рта до имплантации.
«Это наш новый большой проект, который долго готовился к открытию. Мы работаем с 2007 года, первый филиал располагается на площади Соборной. За эти годы мы зарекомендовали себя как клиника с самым современным оборудованием, высоким уровнем безопасности и индивидуальным подходом», — отмечает руководитель «Кремлевской стоматологии», практикующий врач-стоматолог Андрей Архипенко.
Клиника имеет свой учебный центр, в котором ведущие лекторы и именитые врачи помогают специалистам постоянно повышать квалификацию и уровень мастерства.
Кроме того, «Кремлевская стоматология» внедряет в повседневное лечение современные технологии.
Так, в новой клинике применяется безопасный компьютерный томограф немецкой фирмы Sirona, который имеет низкий уровень излучения и позволяет получить 3D-проекцию не только зубов, но и прикуса полости рта. А экономить время посетителям поможет современная система протезирования Cerec, которая изготавливает коронку прямо на глазах у пациентов за час путем сканирования полости рта в 3D-проекции.
Новая клиника «