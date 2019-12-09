С барабанами и письмами. В городе стартовал проект «Рязанский почтальон»

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В воскресенье, 8 декабря, на улице Почтовой стартовал проект «Рязанский почтальон», посвященный «Новогодней столице 2020».
В сопровождении ансамбля барабанщиц Почтальон проследовал от площади Ленина по главной пешеходной улице к зданию Главпочтамта. По пути он собирал у рязанцев письма Деду Морозу, а взамен выдавал поздравительные открытки.
«На время Почтовая перенеслась в прошлое. По ней прогуливались горожане в исторических костюмах, Городовой и другие персонажи, — рассказали в горадминистрации. — Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, состоялся концерт, работали фотозоны, а также прошла фотосессия Почтальона с гостями на фоне арт-объектов».
Собирать письма и рассказывать рязанцам о предстоящих мероприятиях Почтальон будет каждое воскресенье до окончания новогодних праздников.
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