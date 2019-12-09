Под Рязанью из Оки подняли «ГАЗель»

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В понедельник, 9 декабря, из Оки около села Фатьяновка Спасского района подняли «ГАЗель». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Выехавшие на место спасатели привязали машину к тросу и подняли на сушу. Внутри салона никого не оказалось.
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