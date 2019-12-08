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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки. В воскресенье, 8 декабря, на сцене областной филармонии состоялся гала-концерт с участием лауреатов 2019 года.
Церемонию закрытия посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что испытывает гордость и восхищение в связи с тем, что конкурс русской музыки прошел на рязанской земле.
«Слов, описывающих то, что произошло, подобрать не получилось. Здесь нужна именно музыка — живая, яркая, искренняя. Как раз та, которую создавали вы в эти дни», — обратился Николай Любимов к участникам конкурса. Глава региона добавил, в череде новогодних столиц «Рязань навсегда останется еще и музыкальной столицей».
Любимов поблагодарил профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова и всех, кто поддержал инициативу и помог ее реализовать.
На закрытии конкурса губернатор вручил памятную статуэтку участнице конкурса Дине Ивановой.
Ведущими церемонии стали телеведущий канала «Россия-Культура» Егор Москвин и ведущая радио «Орфей» Ирина Тушинцева.
На гала-концерте помимо лауреатов конкурса выступил дуэт 11-летних музыкантов из Китая и Тайваня. Они исполнили «Итальянскую польку» Сергея Рахманинова.
Лауреатами конкурса стали следующие исполнители:
Младшая группа
Старшая группа
Победителям вручили дипломы, медали, денежные призы, а также подарки от партнеров конкурса.
© RZN.info
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