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19:37, 8 декабря 2019 306
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В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки

В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки. В воскресенье, 8 декабря, на сцене областной филармонии состоялся гала-концерт с участием лауреатов 2019 года.

Церемонию закрытия посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что испытывает гордость и восхищение в связи с тем, что конкурс русской музыки прошел на рязанской земле.

«Слов, описывающих то, что произошло, подобрать не получилось. Здесь нужна именно музыка — живая, яркая, искренняя. Как раз та, которую создавали вы в эти дни», — обратился Николай Любимов к участникам конкурса. Глава региона добавил, в череде новогодних столиц «Рязань навсегда останется еще и музыкальной столицей».

Любимов поблагодарил профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова и всех, кто поддержал инициативу и помог ее реализовать.

На закрытии конкурса губернатор вручил памятную статуэтку участнице конкурса Дине Ивановой.

Ведущими церемонии стали телеведущий канала «Россия-Культура» Егор Москвин и ведущая радио «Орфей» Ирина Тушинцева.

На гала-концерте помимо лауреатов конкурса выступил дуэт 11-летних музыкантов из Китая и Тайваня. Они исполнили «Итальянскую польку» Сергея Рахманинова.

Лауреатами конкурса стали следующие исполнители:

Младшая группа

  • • I премия — Сергей Давыдченко
  • • II премия — Роман Соснин
  • • III премия — Хё Ли
  • • IV премия — Виталий Петров

Старшая группа

  • • I премия — Александр Кашпурин
  • • II премия — Евгений Коннов
  • • III премия — Андрей Лешкин
  • • IV премия — Василий Заболотний

Победителям вручили дипломы, медали, денежные призы, а также подарки от партнеров конкурса.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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