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В Октябрьском городке вновь заметили мертвых птиц. Снимки опубликованы в Instagram.
«Пока в центре города проходят мероприятия „Рязань — Новогодняя столица 2020“, в Октябрьском городке продолжают гибнуть птицы», — написал автор поста.
Ранее в Октябрьском городке
Напомним, с ноября рязанцы стали жаловаться, что
Общих для человека и животных инфекционных и паразитарных заболеваний в трупах птиц
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.