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21:32, 8 декабря 2019 913
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В Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню» 1

В Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В воскресенье, 8 декабря, в Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню». На мероприятии присутствовали мэр Рязани Елена Сорокина, Дед Мороз из Великого Устюга, якутский Властелин холода Чысхаан и его внучка Хаарчаана, а также персонажи «Новогодней столицы — 2020» — Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз.

Более сотни рязанцев пришли в резиденцию Деда Мороза, чтобы загадать желание. Для всех горожан и гостей города, как и прошлом году, в Лесопарке открылись развлекательные площадки, домики для мастер-классов и сувениров.

Глава администрации Елена Сорокина пожелала всем присутствующим хорошего окончания года и исполнения желаний. После этого вместе с Чысхааном рязанцы зажгли елку.

«Новый год ассоциируется с праздниками, поздравлениями и подарками. Для рязанцев сделали большой подарок — деревню, которая будет работать все новогодние выходные», — отметила Сорокина.

Резиденция Деда Мороза будет работать по выходным, а также с 1 по 7 января.

Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина не смогли зажечь главную новогоднюю елку. Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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