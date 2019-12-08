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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В воскресенье, 8 декабря, в Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню». На мероприятии присутствовали мэр Рязани Елена Сорокина, Дед Мороз из Великого Устюга, якутский Властелин холода Чысхаан и его внучка Хаарчаана, а также персонажи «Новогодней столицы — 2020» — Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз.
Более сотни рязанцев пришли в резиденцию Деда Мороза, чтобы загадать желание. Для всех горожан и гостей города, как и прошлом году, в Лесопарке открылись развлекательные площадки, домики для мастер-классов и сувениров.
Глава администрации Елена Сорокина пожелала всем присутствующим хорошего окончания года и исполнения желаний. После этого вместе с Чысхааном рязанцы зажгли елку.
«Новый год ассоциируется с праздниками, поздравлениями и подарками. Для рязанцев сделали большой подарок — деревню, которая будет работать все новогодние выходные», — отметила Сорокина.
Резиденция Деда Мороза будет работать по выходным, а также с 1 по 7 января.
Напомним, в день открытия проекта на площади Ленина
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.