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21:08, 8 декабря 2019 135
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Рязанец обокрал медсестру в Калуге

Рязанец обокрал медсестру в Калуге

Рязанец обокрал медсестру в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Фигурант, находясь в помещении больницы, украл из кошелька медицинского персонала две тысячи рублей.

Ранее судимого жителя Рязанской области задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК.


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