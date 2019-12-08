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В воскресенье, 8 декабря, на улице Горького Volkswagen сбил подростка. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Горького 32, не на пешеходном сбили девчонку», — написал автор поста.
Официальной информации о произошедшем нет. Обстоятельства выясняются.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.