В Нижнем Новгороде автомобиль насмерть сбил учительницу, которая вела детей в театр

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В Нижнем Новгороде автомобиль насмерть сбил учительницу, которая вела группу детей в театр. Об этом передает
ДТП произошло в субботу, 7 декабря, в 17:30 на улице Горького. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с еще двумя машинами.
Одна из них вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Десять детей и двоих взрослых госпитализировали. Еще одному ребенку оказали медпомощь на месте.
В горадминистрации изданию рассказали, что еще одна учительница ранена. Десять детей находятся в больнице, одного ребенка оперируют.
Отмечается, что пострадавшие — девятиклассники, которые шли группой в Театр юного зрителя.
На место происшествия приехал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он назвал случившееся виной водителя.
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