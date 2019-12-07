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21:07, 7 декабря 2019 148
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В Нижнем Новгороде автомобиль насмерть сбил учительницу, которая вела детей в театр

В Нижнем Новгороде автомобиль насмерть сбил учительницу, которая вела детей в театр

В Нижнем Новгороде автомобиль насмерть сбил учительницу, которая вела группу детей в театр. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

ДТП произошло в субботу, 7 декабря, в 17:30 на улице Горького. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с еще двумя машинами.

Одна из них вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Десять детей и двоих взрослых госпитализировали. Еще одному ребенку оказали медпомощь на месте.

В горадминистрации изданию рассказали, что еще одна учительница ранена. Десять детей находятся в больнице, одного ребенка оперируют.

Отмечается, что пострадавшие — девятиклассники, которые шли группой в Театр юного зрителя.

На место происшествия приехал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он назвал случившееся виной водителя.


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