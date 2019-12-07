В центре Рязани маршрутка вылетела с дороги после столкновения с легковушкой

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На пересечении улиц Есенина и Садовой столкнулись маршрутка и Volkswagen Jetta. Фотографии с места аварии появились в группе «
ДТП произошло в пятницу, 6 декабря. На кадрах видно, что оба автомобиля вылетели с дороги. Маршрутка врезалась в дерево, а легковушка снесла дорожный знак. На местее аварии работала скорая помощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.