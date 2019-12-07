Сотрудники рязанской скорой пожаловались депутату Госдумы на «ужасные условия труда». С жалобой они обратились в обком КПРФ, сообщил сайт рязанского отделения партии.

В пятницу, 6 декабря, больше 70 водителей и фельдшеров встретились с депутатом Госдумы Олегом Лебедевым, первым секретарем рязанского обкома КПРФ Денисом Сидоровым и помощником депутата госдумы Дмитрием Иваничкиным.

Водители рассказали коммунистам о проблемах в учреждении. По мнению сотрудников, из-за проблем население может остаться без экстренной медицинской помощи.

Собравшиеся отметили, что водителям и фельдшерам снизили зарплаты на 4-6 тысяч рублей, но нагрузка возросла.

«Я пришел работать в скорую 30 лет назад, еще в советское время. Зарплата у меня тогда была порядка двухсот рублей, с надбавками за ночные выходило около 230-ти. Для сравнения, экономист там же получал 120 рублей, дворник — 90», — рассказал один из водителей.

Сотрудники также отметили «плачевное состояние автопарка станции».

«Большинство машин на службе уже более девяти лет при сроке их допустимой эксплуатации — пять лет. Из 53 бригад, положенных Рязани с ее численностью, на вызовы выезжают от силы 20-25», — говорится в сообщении.

Собравшиеся выразили опасение, что такое состояние скорой является угрозой жизни населения города.

«Один фельдшер, девочка, если я не ошибаюсь, она написала губернатору про реальную обстановку, про то что у нас творится. Он ей ответил — „Такого не может быть, у меня другая статистика“. Он в курсе, он просто закрывает глаза, не хочет ничего делать», — сказала одна из фельдшеров.

Депутат Госдумы Олег Лебедев заявил, что в скором времени на заседании планируется поднять вопрос о рязанской скорой и направить правительственные телеграммы министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, Генпрокурору России Юрию Чайке и губернатору Рязанской области Николаю Любимову.

Депутат добавил, что на следующей неделе с водителями встретится опытный юрист.

«Также будет создана инициативная группа, чтобы держать связь коммунистов с сотрудниками медучреждения и отслеживать результаты по всем принятым мерам», — говорится в сообщении.