Рязанских фанатов «Спартака» задержали после матча с «Зенитом»

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Участников группировки «КБ Рязань» задержали после матча с «Зенитом». Об этом передает
Инцидент произошел 1 декабря после матча в Санкт-Петербурге.
Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу и многократно использовали нецензурные выражения.
Заводящему «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Отмечается, что он в пьяном состоянии скандировал нецензурные выражения.
В отношении болельщиков вынесли 34 постановления.
Собеседник издания отметил, что в СМИ появлялась информация о задержании полицией «простых болельщиков, которые ехали на матч, случайно шли по улице и так далее».
«Но, согласно нашим источникам, был задержан отборный состав бойцов, группировок: „Школа“, „Авангард“, „Традиция“, „Поколение“, „КБ Рязань“. Они планировали перемещаться по городу на автобусе в том числе вместе с Валентином Коршуновым — директором фан-клуба, лидером „Школы“, в поиске фанатов „Зенита“, что могло закончиться массовыми беспорядками», — сказал собеседник.
❗️ Эпизод с падением фаната "Спартака" Валерия Бевза во время матча с "Зенитом".#ЗенитСпартак pic.twitter.com/3rQiJNJqEb— РИА Новости Спорт (@rsportru) 7 декабря 2019 г.
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