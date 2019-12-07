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20:12, 7 декабря 2019 250
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Рязанских фанатов «Спартака» задержали после матча с «Зенитом»

Рязанских фанатов «Спартака» задержали после матча с «Зенитом»

Участников группировки «КБ Рязань» задержали после матча с «Зенитом». Об этом передает РИА Новости.

Инцидент произошел 1 декабря после матча в Санкт-Петербурге.

Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу и многократно использовали нецензурные выражения.

Заводящему «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Отмечается, что он в пьяном состоянии скандировал нецензурные выражения.

В отношении болельщиков вынесли 34 постановления.

Собеседник издания отметил, что в СМИ появлялась информация о задержании полицией «простых болельщиков, которые ехали на матч, случайно шли по улице и так далее».

«Но, согласно нашим источникам, был задержан отборный состав бойцов, группировок: „Школа“, „Авангард“, „Традиция“, „Поколение“, „КБ Рязань“. Они планировали перемещаться по городу на автобусе в том числе вместе с Валентином Коршуновым — директором фан-клуба, лидером „Школы“, в поиске фанатов „Зенита“, что могло закончиться массовыми беспорядками», — сказал собеседник.


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