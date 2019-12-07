Парад Дедов Морозов запустили в прямом эфире

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Парад Дедов Морозов в центре Рязани запустили в прямом эфире. Съемку ведет
Парад начался с площади Победы в субботу, 7 декабря. Больше 2000 Дедов Морозов проследуют до площади Ленина.
Из-за парада в городе
Напомним, в этом году Рязань стала «
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.