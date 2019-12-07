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16:53, 7 декабря 2019 567
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Парад Дедов Морозов запустили в прямом эфире

Парад Дедов Морозов запустили в прямом эфире

Парад Дедов Морозов в центре Рязани запустили в прямом эфире. Съемку ведет LiveCorr.

Парад начался с площади Победы в субботу, 7 декабря. Больше 2000 Дедов Морозов проследуют до площади Ленина.

Из-за парада в городе перекрыли движение.

Напомним, в этом году Рязань стала «Новогодней столицей» России.


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