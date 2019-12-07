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В пятницу, 6 декабря, около Рязанского агротехнологического университета сбили женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщила очевидец «ВКонтакте».
Автор сообщения отметила, что пострадавшую отвезли в ОКБ, ей грозит две операции.
В Рязани ищут очевидцев происшествия. По словам очевидца, ДТП произошло в период с 17:00 до 18:00.
«Ищем свидетелей, людей кто вызывал скорую. На момент столкновения потерпевшая отключилась. Ни помнит ничего», — написала автор сообщения.
Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили позвонить по номеру
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