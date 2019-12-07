Любимов встретился с главой Путятинского района

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Губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Путятинского района Валерием Рябковым. Об этом он
Политики обсудили развитие муниципалитета. Губернатор отметил, что за последние два года в районе удалось сократить долю необрабатываемых площадей.
«Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы все пашни были вовлечены в сельхозоборот», — написал губернатор.
Также Любимов обратил внимание на взаимодействие на потенциальными инвесторами.
Помимо этого, он упомянул о строительстве ФАПа в селе Караулово в следующем году и добавил, что еще один требуется в Береговском сельском поселении.
«Поручил главе оперативно разработать проектно-сметную документацию, чтобы подать заявку на выделение средств для строительства», — заключил глава региона.
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