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16:35, 7 декабря 2019 256
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Любимов встретился с главой Путятинского района

Любимов встретился с главой Путятинского района

Губернатор Николай Любимов встретился с главой администрации Путятинского района Валерием Рябковым. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

Политики обсудили развитие муниципалитета. Губернатор отметил, что за последние два года в районе удалось сократить долю необрабатываемых площадей.

«Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы все пашни были вовлечены в сельхозоборот», — написал губернатор.

Также Любимов обратил внимание на взаимодействие на потенциальными инвесторами.

Помимо этого, он упомянул о строительстве ФАПа в селе Караулово в следующем году и добавил, что еще один требуется в Береговском сельском поселении.

«Поручил главе оперативно разработать проектно-сметную документацию, чтобы подать заявку на выделение средств для строительства», — заключил глава региона.


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