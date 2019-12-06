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19:53, 6 декабря 2019 272
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В Рязани может закрыться супермаркет «Спар» 1

В Рязани может закрыться супермаркет «Спар»

В Рязани может закрыться магазин супермаркет Spar. Об этом передает РБК.

За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» (компания операционная компания «SPAR Северо-Запад») о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве, отмечается в сообщении.

Часть заявлений признали несостоятельными, так как компании не обращались в арбитраж с требованием возмещения задолженности. С января по начало декабря 2019 года компания выступает ответчиком по 207 арбитражным делам на сумму 2,9 млрд рублей. В суд с требованием о взыскании задолженности обратились крупнейшие компании России, среди которых производители овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. По словам некоторых из представителей, торговая сеть не выполняет условия по договорам, из-за чего предприятия прекращают поставки. Суммы претензий не уточняются.

По данным РБК, компания планирует закрыть около 40 точек. При этом, количество ликвидируемых магазинов может превысить сотню.

В Spar проблему не прокомментировали.

Фото с сайта ТРЦ «Виктория Плаза»


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