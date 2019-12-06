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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса», об этом сообщили в группе «
«Ищем очевидцев и записи с видеорегистраторов по поводу вчерашнего ДТП у „Зельгроса“. Важна каждая мелочь, не будьте равнодушны, не оставайтесь в стороне!», — говорится в сообщении.
Напомним, авария
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.