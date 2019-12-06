Прочность нового катка в центре Рязани проверили внедорожником

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Прочность нового катка на Лыбедском бульваре проверили внедорожником. Соответствующее видео появилось в Instagram.
Каток откроется в центре Рязани 8 декабря.
Он будет работать до 15 февраля.
Ранее мэрия
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Проверяем каток на прочность. Скоро открытие @kenny.smertnik #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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