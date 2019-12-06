Хирурги детской ОКБ начали устанавливать пациентам «поросячий хвостик»

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В ОДКБ хирурги начали устанавливать детям «поросячий хвостик». Об этом
В ведомстве пояснили, как устанавливают «поросячий хвостик».
При заболеваниях органов мочеиспускательной системы и ее окружающих органов его функцию выполняет стент — длинная, гибкая, тонкая трубка.
«Такое вмешательство восстанавливает нормальное функционирование мочевыводящего тракта», — отметили в минздраве.
Операцию чаще всего выполняют взрослым, но также иногда требуется делать ее детям.
«Наши хирурги освоили технологию и поставили операции на поток. Стентирование мочеточника выполняется с помощью малоинвазивных методик, то есть, без разрезов», — сообщила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.
Перед стентированием пациентам делают полную диагностику организма. Специалисты изучают анатомические особенности органов и зоны сужения.
«Для более плотной фиксации концы стента закручены в спирали. Специалисты называют их «поросячий хвост. Во время операции в организм вводится специальная конструкция, с помощью которой стент достигает правильной позиции. Эндоскопическое оборудование позволяет контролировать каждый шаг операции с помощью видеокамеры», — рассказал и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин.
За три месяца в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой стенты установили четырем детям от 3 месяцев до 17 лет. Ранее такие операции делали в Москве.
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