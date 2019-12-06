Экспресс «Москва-Рязань» станет быстрее

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С воскресенья, 8 декабря, изменится расписание некоторых пригородных поездов Московской железной дороги. Об этом сообщил
Новый график составили с учетом пожеланий пассажиров: на нескольких направлениях в часы «пик» назначили новые поезда, сократили интервалы в движении, назначили дополнительные остановки.
В частности, некоторые экспрессы Казанского направления будут останавливаться на станции «Отдых». Кроме того, утренний экспресс «Москва-Рязань», курсирующий по выходным, станет быстрее — время в пути сократится на 23 минуты.
Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на станциях и остановках.
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