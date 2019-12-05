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21:05, 5 декабря 2019 203
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В Рязани впервые прооперировали пациента с переломом коленного сустава через проколы

В Рязани впервые прооперировали пациента с переломом коленного сустава через проколы

Фото: Pixabay.com

В Рязани впервые прооперировали пациента с переломом коленного сустава через небольшие проколы. Об этом сообщили в региональном минздраве.

После прыжка с высоты у мужчины одна часть коленного сустава — мыщелок бедра — пробила другую часть этого же сустава — суставную площадку большеберцовой кости. В результате произошел перелом со смещением и вдавливание кости.

«Для того, чтобы точно видеть все детали операции и выправить суставную поверхность, использовали артроскопическую технику, — рассказали в минздраве. —  Через полусантиметровые разрезы в сустав поместили камеру и инструменты. С помощью четырехмиллиметровой оптики контролировали ход операции».

Врачи восстановили нормальное положение костей в суставе и подняли суставную площадку на место.

Заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин пояснил, что полость, которая образовалась во вдавленной части сустава, заполнили трансплантатом пациента: у мужчины взяли фрагмент подвздошной кости.

«Кроме перелома при артроскопии у пациента был обнаружен разрыв мениска, — сообщил врач травматолог-ортопед Александр Ольчев, — он мешал при движении в суставе, поэтому во время операции мы также прооперировали мениск».

В течение нескольких недель мужчине нельзя будет наступать на прооперированную ногу. За это время сформируется костная мозоль, чтобы снизить риск повторной деформации в суставе.


© RZN.info

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