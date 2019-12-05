В Рязани прошел форум для директоров школ

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 5 декабря, в конгресс-отеле «Амакс» прошел форум «Директор школы — 2019». Его провели в рамках нацпроекта «Образование». На встрече присутствовали более трехсот руководителей школ региона, а также губернатор Николай Любимов.
«На сегодняшнем форуме собрались руководители всех школ региона. Я думаю, что встреча пройдет очень конструктивно и эффективно. В таком формате удобно обсуждать проблемные вопросы и совместно искать пути их преодоления», — сказал Любимов.
На форуме обсудили вопросы по управлению учебными заведениям и в современных условиях, реализации государственной политики, практики образовательного и воспитательного процессов, а также повышение квалификации руководства и взаимодействие с другими органами.
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