В полиции рассказали подробности смертельного ДТП около «Зельгроса»

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В ДТП около «Зельгроса» погиб 51-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Массовая авария
По предварительной версии, 52-летний водитель на «пятерке» не убедился в безопасности маневра и врезался в Toyota Camry.
От удара последняя вылетела на «встречку» и врезалась в Suzuki, за рулем которой находился 51-летний мужчина. После лобового столкновения Suzuki врезалась в Opel Astra. В результате ДТП погиб водитель Suzuki, остальные участники аварии не пострадали.
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