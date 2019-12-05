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Николай Любимов потерял пять позиций в медиарейтинге губернаторов. По итогам ноября глава рязанского региона занял 47 место из 85 в списке, составленном «Медиалогией».
Среди 18 глав ЦФО Любимов опустился на строчку и расположился на восьмом месте.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 52 тысяч СМИ.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.