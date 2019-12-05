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На вокзале Рязань-2 изменили правила досмотра. Об этом сообщает телеканал ТРК.
На вокзале закрыли основной вход и спуск в тоннель. Зайти можно через двери слева, где сотрудники службы безопасности проверяют всех ручными металлоискателями. У пассажиров, которых опросили журналисты, последняя мера возмущения не вызвала.
Выйти на перрон можно только в одном зале и через одну дверь. Через тоннель пассажиры теперь переходят только на другую платформу. Ворота открывают для выхода в город в случае большого пассажиропотока, чтобы не было скопления людей у дверей вокзала.
Кроме того, с нового года багаж пассажиров будут проверять с помощью интроскопа.
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