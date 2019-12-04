Воронежский застройщик отсудил у Минобороны железнодорожную ветку

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Фото: Pixabay.com
Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск застройщика Антона Евсеева к Министерству обороны. Девелопер требовал признать, что у ведомства нет права на почти 5,6 тысяч метров железнодорожных путей.
Речь идет о рельсах, расположенных в Ленинском районе Воронежа и проходящих через улицу 121-й Стрелковой Дивизии, 11. Антон Евсеев вместе с еще одним предпринимателем — Ильей Анохиным — приобрел этот участок площадью 8,8 га еще в конце 2017 года. За покупку земли они заплатили 188 млн рублей. Бизнесмены реализуют в этом районе проект комплексной застройки.
Сообщается, что пока резолютивная часть определения арбитражного суда не опубликована.
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