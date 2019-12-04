В Сараях елка застряла по пути на главную площадь

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Фото: Издательство «Пресса»
В Сараях по пути на главную площадь застряла новогодняя елка. Дерево оказалось таким большим, что не прошло под газовой трубой над дорогой, пишет издательство «
Ель везли к месту назначения два дня — пришлось убрать несколько сучков.
«По пути огромная елка перекрывала ветками почти всю проезжую часть, ее сопровождала машина ГИБДД», — говорится в сообщении.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.